YouTube: gli “Applausi” arrivano anche in Italia

Arrivano anche in Italia gli “applausi“, animazioni di YouTube che gli utenti possono inviare ai content creator come forma di sostegno economico per i loro contenuti. Poco sorprendentemente, gli sticker in questione sono tutti focalizzati sul simulare una folla pronta a celebrare sbattendo forsennatamente le mani.

Esistono quattro animazioni previste, quattro livelli di mancia che genereranno altrettanto effetti. Più si investe, più evidente diviene l’interazione con lo youtuber. Un meccanismo facilissimo da usare, basta cliccare l’opportuno pulsante presente alla base del player, quindi accettare nella finestra di pop-up il costo dell’operazione.

Per evitare che si scivoli nell’abuso delle proprie finanze, Google ha imposto un limite di acquisto con cui proteggere gli acquirenti, un limite che però sembra essere particolarmente generoso. Da oggi potrete infatti spendere in applausi di YouTube fino a 500 dollari al giorno o fino a 2.000 alla settimana. Non sono previsti rimborsi.

Per alcuni utenti, sui video per i quali è stato acquistato l’applauso degli spettatori verrà visualizzato automaticamente un commento pubblico standard visibile a tutti. Questo commento è un bonus gratuito incluso nell’acquisto. Prima di completare l’acquisto, visualizzerai un’anteprima di questo commento pubblico standard che include il nome del tuo canale, la tua immagine del profilo e l’importo dell’applauso degli spettatori acquistato,

fa notare l’azienda.

