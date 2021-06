Luca: Enrico Casarosa e il cast ci fanno visitare Portorosso nella nuova featurette

Cosa rende così particolare, per non dire speciale, Luca, il nuovo film Disney Pixar in arrivo su Disney+ il prossimo 18 giugno? Ce lo dicono regista e cast del film in una nuova featurette, che narra “l’evoluzione di un mondo”.

Immagina un mondo dove l’estate non è semplicemente una stagione, ma uno stato mentale. In Luca, vogliamo portarvi in questo meraviglioso, nostalgico scorcio dell’estate italiana. ci racconta Enrico Casarosa, italiano alla corte Disney e regista di pregio presso Pixar, dove ha realizzato prima il premiatissimo corto La Luna e ora il qui presentato Luca.

Nella featurette sentiamo anche le opionioni di Maya Rudolph (Daniela), Jacob Tremblay (Luca) e Jack Dylan Grazer (Alberto), nonché quelle della produttrice Andrea Warren, che ricorda con piacere i sopralluoghi sui luoghi reali che hanno ispirato Portorosso.

Volevamo che fosse come una cartolina in cui saltare e immergersi afferma, spiegando come Casarosa sia riuscito ad espandere il concetto di “bellezza tutt’attorno” che caratterizzava La Luna.

Lo stesso Casarosa approfitta dell’occasione per specificare il debito nei confronti di Hayao Miyazaki e la sua poetica visiva.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

