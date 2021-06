John Wick 4: Donnie Yen entra nel cast del film con Keanu Reeves

04—Giu—2021 / 8:49 AM

Un nuovo importante membro si unisce al cast di John Wick 4: stiamo parlando di Donnie Yen. L’attore interpreterà un vecchio amico di John Wick, una persona che condivide con il personaggio protagonista la stessa tipo di storia e gli stessi nemici.

La partecipazione di Donnie Yen a John Wick 4 attirerà un po’ di attenzione, considerando che si tratta di uno degli attori più popolari dell’Asia, conosciuto per le sue tante scene di combattimento. Tra i suoi film più popolari ci sono xXx: Il ritorno di Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story e la saga di IP Man.

Il regista Chad Stahelski ha dichiarato:

Siamo molto fortunati ad avere Donnie Yen che si unisce al franchise. Non vedo l’ora di lavorare con lui e di vederlo ricoprire questo ruolo.

Mentre il produttore Basil Iwanyk ha aggiunto:

La presenza di Donnie Yen porterà più energia al franchise. Siamo stati determinati a volerlo in John Wick 4, e non vediamo l’ora di vedere questo grande talento affiancato a quello di Keanu Reeves.

Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Le riprese inizieranno quest’estate in Francia, e si svolgeranno anche in Germania e Giappone. Prima ancora di Yen è stata ingaggiata Rina Sawayama come protagonista del lungometraggio.