GTA 6 avrà una criptovaluta in-game: “il protagonista sarà pagato in una specie di Bitcoin”

Emergono nuovi rumor su GTA 6, prossima iterazione della popolare saga di Rockstar Games. Secondo un noto leaker, Tom Henderson, le criptovalute potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale all’interno dell’economia di gioco.

GTA 6, spiega Henderson, oltre al dollaro dovrebbe avere anche una o più criptovalute, che occasionalmente verranno date al protagonista come forma di ricompensa per il completamento delle missioni. Ci saranno anche degli exchange, il che apre le porte anche alla presenza di una o più alt-coin.

La saga si è sempre contraddistinto per una fiorente economia, il giocatore è incentivato ad accumulare ricchezze – missione dopo missione – sempre più faraoniche, tra ville esclusive e macchine super-sportive ispirate alle vetture più esotiche del mondo reale. Ovviamente si tratta di una indiscrezione che va presa con la massima cautela: conosciamo ancora pochissimi dettagli sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Anzi, a dire il vero, non ne sappiamo niente. Rockstar Games non ha ancora fatto nessun annuncio.

È comunque interessante provare ad immaginare come le criptovalute potrebbero avere un impatto sul gioco. GTA non ha mai avuto una vocazione da simulazione, al contrario si è sempre mantenuto su toni sopra le righe e spesso parodistici. Non abbiamo nessun dubbio che se un domani le criptovalute dovessero veramente fare il capolino all’interno di un capitolo della saga, Rockstar si premurerebbe di sottolineare in modo estremamente dissacrante alcuni degli aspetti più folli legati ad esse.

Just so there's no confusion, I mean in-game payments of bitcoin.

These payments will come from the more higher up characters that needs to transfer high amounts of "untraceable cash and fast".

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2021