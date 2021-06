Demonic: il teaser trailer ufficiale del nuovo film di Neil Blomkamp

Da poco è stato diffuso il teaser trailer ufficiale del nuovo film horror di Neil Blomkamp, intitolato Demonic. Il lungometraggio dell’autore di District 9, Elysium e Humandroid sarà distribuito direttamente in digitale il 20 agosto.

Il cast del film comprende Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers. Al centro della storia c’è una giovane donna dalla quale si propagano terrificanti demoni, subito dopo che è nata una faida antica e decennale provocata dallo scontro tra una madre ed una figlia.

I produttori del film sono Neill e Mike Blomkamp dei Stabiliti Studios e Stuart Ford e Linda McDonough dei AGC Studios. Mentre i produttori esecutivi sono Miguel Palos Jr, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud.

Il regista ha detto sul progetto:

L’intero pianeta si stava spegnendo e i piani che avevo per altri film più grandi sono stati sospesi. Vivendo qui in questa zona, leggermente più rurale, ho pensato che sarebbe stata una cosa buona autofinanziare qualcosa in modo da poter realizzare altro di interessante. Da molto tempo sono molto interessato a film come Paranormal Activity e film a basso budget piuttosto terrificanti. Quindi abbiamo lavorato su questo concetto. È cresciuto ed è diventato più grande dei film come Paranormal Activity. Abbiamo utilizzato molte delle location all’esterno e le abbiamo girate durante l’estate.