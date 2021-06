America: The Motion Picture – Il trailer del film Netflix con Channing Tatum

Netflix ha rivelato il trailer del film d’animazione di prossima uscita intitolato America: The Motion Picture, che mostrerà in una versione decisamente particolare com’è avvenuta la fondazione della grande nazione. Tra i nomi che fanno parte del cast vocale del lungometraggio spicca quello di Channing Tatum.

Qui sotto potete vedere il trailer di America: The Motion Picture.

America: The Motion Picture sarà una commedia animata originale Netflix e il progetto risale al 2017, quando era stato annunciato che Channing Tatum avrebbe prestato la voce a George Washington. Per quanto riguarda la trama il film d’animazione vedrà George Washington riunire una squadra di personaggi, tra cui il padre fondatore Sam Adams, lo scienziato Thomas Edison, il cavaliere Paul Revere e un Geronimo sopra le righe, al fine di sconfiggere Benedict Arnold e King James durante una Rivoluzione americana rivisitata.

La regia di America: The Motion Picture è stata affidata a Matt Thompson, mentre la sceneggiatura è di Dave Callaham. Oltre a Tatum, il cast vocale è formato da Jason Mantzoukas come Samuel Adams, Olivia Munn come Thomas Edison, Bobby Moynihan farà Paul Revere, Judy Greer sarà Martha Washington, Will Forte farà la voce di Abraham Lincoln, Raoul Max Trujillo sarà Geronimo, Killer Mike farà Blacksmith, Simon Pegg interpreterà King James, e Andy Samberg farà Benedict Arnold. I produttori del progetto sono Tatum, Thompson, Callaham, Phil Lord, Christopher Miller, Will Allegra, Peter Kiernan, Reid Carolin e Eric Sim.

Il film uscirà su Netflix il 30 giugno.