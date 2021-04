America: The Motion Picture, il film d’animazione Netflix con Channing Tatum

Netflix ha rivelato una prima immagine e il cast del suo prossimo film d’animazione America: The Motion Picture. Tra le star del cast abbiamo Channing Tatum che presterà la voce al presidente George Washington. Di seguito l’immagine del ruolo interpretato dall’attore:

America: The Motion Picture sarà una commedia animata originale Netflix e il progetto risale al 2017, quando era stato annunciato che Channing Tatum avrebbe prestato la voce a George Washington. Per quanto riguarda la trama il film d’animazione vedrà George Washington riunire una squadra di personaggi, tra cui il padre fondatore Sam Adams, lo scienziato Thomas Edison, il cavaliere Paul Revere e un Geronimo sopra le righe, al fine di sconfiggere Benedict Arnold e King James durante una Rivoluzione americana rivisitata.

La sinossi ufficiale del film lo descrive come una storia animata dell’America molto ironica. Di seguito un breve teaser con i personaggi:

Channing Tatum is George Washington!

Olivia Munn is Thomas Edison!

Other actors are other characters!

Time to officially reveal the cast of AMERICA: THE MOTION PICTURE, crossing rivers to deliver you to a prosperous new horizon on June 30. pic.twitter.com/PWy1Yo62ms

— NetflixFilm (@NetflixFilm) April 27, 2021