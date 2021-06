The Mosquito Coast: la serie di Apple TV+ rinnovata per una seconda stagione

La serie televisiva di Apple TV+ intitolata The Mosquito Coast è stata rinnovata per una seconda stagione dalla piattaforma streaming.

Apple TV+ ha rinnovato la serie TV The Mosquito Coast per una seconda stagione. La prima stagione è attualmente in corso e si chiuderà domani, 4 giugno, con l’ultimo episodio. Le vicende di Allie Fox perciò proseguiranno ancora per altri episodi.

Il protagonista del telefilm Justin Theroux ha dichiarato qualche tempo fa che, nonostante il romanzo da cui è tratta la storia abbia un finale, è proprio da lì che la produzione intenderebbe partire per arrivare ad una seconda, ed eventualmente anche terza e quarta stagione.

Matt Cherniss di Apple ha dichiarato sul rinnovo per una seconda stagione di The Mosquito Coast:

Questa serie ha catturato l’immaginazione degli spettatori di tutto il mondo, non solo perché è adrenalinica e piena d’avventura, ma anche perché racconta una storia legata ad una famiglia, ed ha delle performance che colpiscono al cuore. Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà ancora alla famiglia Fox.

La serie di sette episodi è stata creata per la televisione e prodotta da Neil Cross. Rupert Wyatt dirige i primi due episodi ed è produttore esecutivo insieme all’autore Paul Theroux, al protagonista Justin Theroux e ad Edward L. McDonnell. Alan Gasmer, Peter Jaysen e Bob Bookman sono anche produttori esecutivi per Veritas Entertainment Group. Sviluppato da Neil Cross e Tom Bissell, The Mosquito Coast è una produzione Fremantle per Apple TV +.