TerraPower, l’azienda di Bill Gates costruirà una centrale nucleare innovativa in Wyoming

La TerraPower di Bill Gates costruirà una centrale nucleare di nuova generazione in Wyoming. Il reattore nucleare usa il sodio liquido come refrigerante, la tecnologia sperimentale, proprietaria della TerraPower, si chiama Natrium.

TerraPower è un’azienda fondata da Bill Gates 15 anni fa, al progetto partecipa anche la PacifiCorp della Berkshire Hathaway di Warren Buffet, storico amico del fondatore di Microsoft. Per il momento è stato annunciato lo Stato scelto per la centrale nucleare di nuova generazione, mentre il sito preciso del cantiere verrà rivelato più avanti nel corso del 2021.

È la via più veloce e chiara per raggiungere la neutralità climatica

ha detto il Governatore del Wyoming, Mark Gordon, che ha anche ribadito l’importanza dell’energia nucleare per la strategia del suo Stato.

Il Wyoming è leader negli USA per la produzione di carbone, il progetto della TerraPower potrebbe dare il via ad un interessante (e fondamentale) processo di transizione. Il Senatore del Wyoming John Barrasso, non a caso, indica nella nuova centrale nucleare un’opportunità per dare nuova forza al processo di estrazione dell’uranio all’interno dello Stato.

Il reattore nucleare veloce al sodio da 345 megawatt utilizza una tecnologia di immagazzinamento basata sui sali fusi, proprio quest’ultima soluzione – scrive Reuters – offre la possibilità di portare l’output a 500MW in caso di picchi del fabbisogno energetico. Non è un caso che la TerraPower sottolinei vivacemente come la sua centrale nucleare sia pensata per essere un ottimo alleato delle rinnovabili.

Il progetto ha un costo stimato di circa 1 miliardo di dollari. La centrale nucleare diventerà operativa solamente tra 7 anni. «È fondamentale che questa nuova tecnologia venga messa in campo entro il 2030», ha detto Chris Levesque, CEO della TerraPower.

Ad inizio dell’anno, Bill Gates aveva dato il suo endorsement all’energia nucleare sostenendo pubblicamente che presto l’opinione pubblica e la politica avrebbero cambiato idea, rivalutandola. Più recentemente, la Casa Bianca ha annunciato un nuovo piano energetico che vede nel nucleare una risorsa fondamentale per raggiungere la neutralità climatica, assieme alle rinnovabili.