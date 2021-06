Netflix Geeked Week: tutte le info sul grande evento in streaming

Netflix ha diffuso il trailer e le prime info utili per partecipare alla Netflix Geeked Week, l'evento gratuito virtuale si terrà in streaming dal 7 all'11 giugno.

Fan di Netflix, tenetevi liberi nella settimana dal 7 all’11 giugno perché, come vi avevamo preannunciato, sta per arrivare la Netflix Geeked Week, una serie di eventi in streaming ricchi di annunci, presentazioni, novità e sorprese da parte della popolare piattaforma online.

La nostra prima Geeked Week è alle porte e non vediamo l’ora di celebrare in grande stile le serie e i film Netflix più amati, tra fantascienza, fantasy, fumetti, gaming e contenuti per ragazzi. L’evento gratuito virtuale si terrà dal 7 all’11 giugno sulle principali piattaforme digitali e regalerà ai fan una pioggia di notizie esclusive, nuovi trailer, interventi delle star e molto altro ancora.

La Geeked Week sarà disponibile sui canali social principali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, Twitch, Facebook e TikTok: si potrà seguire l’evento in diretta ogni giorno alle 19:00 e in replica alle 03:00 del mattino.

Ogni giornata ospiterà tante interessanti iniziative sulle serie e i film Netflix di genere più amati, con annunci speciali, nuovi teaser e trailer esclusivi, anteprime, immagini dietro le quinte, interviste al cast, giochi con le star, letture del copione, esibizioni dal vivo e tanto altro. Il programma è composto da oltre 50 progetti Netflix e includerà contenuti dai seguenti show:

The Sandman

The Umbrella Academy

The Witcher

Gunpowder Milkshake

Cuphead

Arcane

Lucifer

La trilogia di Fear Street

Kate

Castlevania

Masters of the Universe: Revelation

La casa di carta

Resident Evil

Cowboy Bebop

Cobra Kai

Godzilla – Punto di singolarità

Sweet Tooth

Questi gli stream da YouTube di cui potete già impostare un comodo promemoria:

Accanto ai grandi talenti protagonisti dei nostri titoli, i prestigiosi conduttori della Geeked Week introdurranno le ultime novità, i video imperdibili e i momenti più spettacolari. Rahul Kohli e Mari Takahashi saranno i padroni di casa di questa settimana esclusiva, con la partecipazione straordinaria di Trisha Hershberger, Erika Ishii, Geoff Keighley, Yuri Lowenthal e Kiera Please.

Leggi anche: