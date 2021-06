La ragazza di Stillwater: ecco il poster, domani il trailer del film con Matt Damon

La ragazza di Stillwater, con Matt Damon protagonista, arriverà presto anche in Italia: Universal presenta il poster, in attesa dell'avvento del trailer.

L’ultima opportunità per una figlia, l’unica speranza per un padre: il dramma è sul filo del rasoio nel nuovo thriller del regista premio Oscar Tom McCarthy con protagonista Matt Damon, La ragazza di Stillwater, di cui vi mostriamo oggi il poster ufficiale.

Il film, che uscirà negli States a luglio e prossimamente anche nelle sale nostrane, racconta di Bill, un padre scapestrato che parte dall’Oklahoma fino a Marsiglia per andare a fornire sostegno alla figlia -con la quale ha un rapporto molto conflittuale- che si trova ora in prigione, accusata di un omicidio per il quale si dichiara innocente. Alle prese con barriere linguistiche e culturali, oltre che con un sistema legale troppo complesso per lui, l’uomo dovrà tentare l’impossibile per salvare la figlia.

Nel cast, oltre a Damon, Abigail Breslin e Camille Cottin, a recitare un copione del regista di Il caso Spotlight e Win Win – Mosse vincenti.

