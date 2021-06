Battlefield 6 sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio? Arrivano nuovi indizi

L’account Twitter ufficiale dedicato all’Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, ci lascia ancora una volta con un indizio sul possibile debutto di Battlefield 6 già a partire dal D1. Ricordiamo che Microsoft ha recentemente inserito l’offerta EA Play all’interno del suo abbonamento, rendendo disponibili per il download gratuito diverse pietre miliari del presente e del recente passato del publisher.

L’ennesima strizzata d’occhio ci arriva da @OssenJ, ossia uno dei principali social media manager della saga di Battlefield. In risposta alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo a giugno 2021 su Game Pass, il social media manager si è fatta scappare un criptico “Whait a minute”, che secondo il sito Comicbook.com farebbe pensare all’ennesimo sodalizio tra EA e Xbox.

In realtà le interazioni – spesso semplicemente in toni amichevoli ma non necessariamente allusivi – tra personalità o account ufficiali di aziende diverse non sono poi così rare su Twitter. Basti pensare ai continui scambi di battute tra gli account ufficiali di Microsoft Xbox e quelli di Dead by Daylight, popolare gioco asimmetrico a tema horror.

Wait a minute… — Ossen (@OssenJ) June 1, 2021

Eppure questa volta sembra che si tratti di qualcosa di più serio. La caption scelta da Xbox è la seguente: “June is our favorite month, it rhymes with soon“. Vi suona familiare? Sono le stesse parole usate da EA per annunciare che il teaser di Battlefield 6 sarebbe arrivato durante questo mese.

Più che una sorpresa, sarebbe una conferma. Lo scorso maggio Nick Baker, presentatore del podcast ‘The XboxEra, lo aveva detto senza mezzi termini: Battlefield 6 sarà disponibile al lancio su GamePass. L’insider Tom Henderson aveva confermato.

Recentemente Microsoft ha annunciato una nuova integrazione tra Alexa e il Game Pass, mentre il servizio continua a rappresentare un tassello fondamentale della strategia di Microsoft, come ha rivelato una dirigente.