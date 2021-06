Babylon: Max Minghella e Flea nel cast del film di Damien Chazelle

Si arricchisce di nomi nuovi il cast del nuovo lungometraggio del regista Damien Chazelle, che per il suo Babylon ha aggiunto agli interpreti già presenti i nomi di: Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Tra i protagonisti del film ci sono presenti già Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li e Katherine Waterston. Ancora non sono stati rivelati dettagli sulla trama della storia che verrà raccontata da Damien Chazelle, anche se si sa che si tratterà di un dramma d’epoca sugli anni Venti. Sembra che il lungometraggio sarà R-Rated, quindi vietato ai minori.

Chazelle scriverà anche la sceneggiatura. Babylon uscirà nelle sale cinematografiche prima a dicembre 2022, e poi il 6 gennaio 2023 avrà una distribuzione più estesa.

I produttori esecutivi del progetto saranno Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt, Tobey Maguire, Helen Estabrook e Adam Siegel.

Tra i nuovi ingressi nel cast di Babylon, Minghella si è già visto in The Handmaid’s Tale, mentre Flea è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ma si è visto in diversi film tra cui Ritorno al Futuro. Tra i nuovi membri del cast ce n’è uno che ha già lavorato con Chazelle: parliamo di Lukas Haas, che si è visto in First Man.