The Last of Us: Neil Druckmann spiega perché non si è fatto il film

Neil Druckmann, che ha lavorato al gioco di The Last of Us, ha provato a spiegare perché non si è fatto il film dedicato.

Neil Druckmann è stato il regista dietro al videogioco di The Last of Us, ed è stato coinvolto nel 2014 in un progetto per farne un film dedicato, il tutto però è naufragato presto, e lo stesso Druckmann ha provato a spiegarne i motivi.

Parlando a Script Apart, qualche tempo fa, Neil Druckmann ha dichiarato:

Quando ho iniziato a lavorare sulla versione a film di The Last of Us un sacco di idee e appunti riguardavano il come renderlo più grande, e come rendere il set sempre più grande. Ma non funzionavano abbastanza le cose, e perciò si è accantonata l’idea del film.

Nel frattempo però è entrata in produzione la serie TV dedicata. La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e dallo stesso Neil Druckmann. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

Protagonisti del telefilm su The Last of Us saranno Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna.

