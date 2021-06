Super Mario Bros.: su Archive.org la versione extended del film “cult”

Tra i film tratti dai videogiochi, quello dedicato a Super Mario Bros. assume i contorni della leggenda: si tratta di una pellicola oggettivamente brutta e, soprattutto, “sbagliata” divenuta però di culto nel corso degli anni. Ebbene, ora è possibile visionarla in versione restaurata ed estesa.

Nel 2019 è stata difatti trovata, in versione VHS, una versione extended del film, con più di sedici minuti aggiuntivi (o originariamente tagliati, che dir si voglia): molte scene sono estese e alcuni attori, come Dennis Hopper, hanno più screentime, ma soprattutto sono presenti scene inedite.

Tra queste, i fratelli Mario (Bob Hoskins e John Leguizamo) alle prese con la concorrenza della famiglia Scapelli, Koopa che de-evolve un sottoposto e Iggy & Spike intenti in un tipico rap di inizio anni ’90.

La qualità del footage ritrovato, tuttavia, era molto scarsa: Garrett Gilchrist, già noto per il suo incredibile lavoro di restauro su The Thief and the Cobbler, ha messo mano, frame by frame, alla pellicola per realizzarne una versione restaurata, ora disponibile su Archive.org a quest’indirizzo.

Potete visionare anche un documentario relativo al restauro in questo video su YouTube. Un lavoro e una dedizione impressionanti, non c’è che dire.

