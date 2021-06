Love, Death + Robots: Michael B. Jordan e Tim Miller parlano della seconda stagione

Dal 14 maggio è disponibile la seconda stagione di Love, Death + Robots, originale serie antologica di fantascienza curata da Tim Miller & Jennifer Yuh Nelson. Netflix ha ora rilasciato due nuovi video dedicati: nel primo, Miller, Michael B. Jordan (protagonista dell’episodio Life Hutch) e il regista Alex Beaty parlano della serie e dell’episodio in particolare.

Il secondo, invece, è una featurette in cui Tim Miller e Jennifer Yuh Nelson presentano questa nuova, seconda stagione della serie che è, secondo le parole di Netflix stessa, “un balzo nel futuro con profonde radici nel passato”.

Questa la sinossi ufficiale:

L’ideatore Tim Miller ha unito le forze con il regista David Fincher dopo aver cercato per anni di realizzare lungometraggi e cortometraggi animati per adulti con la sua società di animazione Blur Studio. Dopo il successo incredibile di DEADPOOL (con il quale aveva esordito alla regia) i due hanno colto l’occasione per produrre la serie antologica insieme a Netflix. Miller ricorda l’entusiasmo dimostrato dal pubblico alla prima stagione e le richieste di un seguito, dicendo: “Il riscontro che la serie ha ricevuto non avrebbe potuto essere più entusiasmante. Era esattamente il genere di risposta appassionata che io e David speravamo di ottenere dai fan dell’animazione, ma che per anni pensavamo non fosse possibile”. Per la seconda stagione Miller è affiancato da Jennifer Yuh Nelson come responsabile della supervisione alla regia. La regista premio Oscar vanta un’esperienza pluriennale nel campo dell’animazione che include la regia di Kung Fu Panda 2 e 3. Insieme hanno fatto leva sul talento diversificato di registi di animazione brillanti da tutto il mondo per mescolare stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale. “Identificare i registi più adatti a raccontare ciascuna storia è un puzzle di stile difficile da risolvere”, commenta Jennifer Yuh Nelson.

