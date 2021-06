LEGO Jurassic World: svelati quattro nuovi set in arrivo quest’anno

Continuano gli aggiornamenti sul sito LEGO e dopo quelli delle scorse ore, vediamo oggi i quattro nuovi set LEGO Jurassic World, caricati su LEGO Shop e disponibili dal 1° settembre prossimo.

Nonostante la presentazione sia avvenuta in sordina in queste ore e siano già visibili su LEGO Shop, i set non sono ancora prenotabili ma solo visionabili. Si direbbe quasi che LEGO sta testando una nuova strategia per la vendita online dei propri set.

I set vedono un certo numero di dinosauri con differenti colorazioni rispetto al passato e nuove minifigure.

LEGO 76939 Stygimoloch Dinosaur Escape – Età 4+

Pezzi: 129

Prezzo: 39,99 Eur

Minifigure: Claire Dearing, Ben, Brooklyn, Stygimoloch, Baby Ankylosaurus

LEGO 76940 T. rex Dinosaur Fossil Exhibition

Pezzi: 198

Prezzo: 29,99 Eur

Minifigure: Owen Grady, Darius, Baby Triceratops

LEGO 76941 Carnotaurus Dinosaur Chase

Pezzi: 240

Prezzo: 49,99 Eur

Minifigure: Owen Grady, Kenji, Sammy, Carnotaurus

LEGO 76942 Baryonyx Dinosaur Boat Escape