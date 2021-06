Secret Invasion: rivelato il titolo di lavorazione della serie TV

Di solito i titoli di lavorazione dei progetti televisivi e cinematografici aiutano a capire qualcosa in più sulla storia che verrà raccontata, ma nel caso di Secret Invasion la situazione non è chiarissima: il titolo di lavorazione della serie TV sarà Jamabalaya.

Questo nome appartiene ad un tipo di cibo popolare nella parte Ovest dell’Africa, in Francia ed in Spagna. A riportare la notizia sul titolo di lavorazione di Secret Invasion è stato The Ronin.

In Secret Invasion, Samuel L Jackson e Ben Mendelsohn riprendono i rispettivi ruoli di Nick Fury e Skrull Talos, personaggi da loro già interpretati nel Marvel Cinematic Universe e che si erano incontrati per la prima volta in Captain Marvel. Kyle Bradstreet sarà produttore esecutivo del progetto insieme a Kevin Feige.

Oltre a Killian Scott, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, il cast di Secret Invasion include anche Kingsley Ben-Adir, che dovrebbe essere l’antagonista principale della storia, Olivia Colman ed Emilia Clarke, la quale debutterà per prima volta in un progetto targato Marvel, come altri attori della serie, tra cui Ben-Adir. Nel frattempo sono stati scelti anche i registi del progetto.

