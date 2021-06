Outlander 6: la sesta stagione della serie TV uscirà nel 2022

Starz ha annunciato ufficialmente che Outlander 6, la sesta stagione della serie TV uscirà all’inizio del 2022. Inoltre sono state mostrate alcune nuove immagini tratte dai nuovi episodi della serie televisiva tratta dai libri di Diana Gabaldon.

Ecco le immagini di Outlander 6, che arriverà su Starz nel 2022.

Nella sesta stagione di Outlander Jamie e Claire continueranno a proteggere ciò che amano: dopo essersi stabiliti nel Nuovo Mondo continueranno a vivere tribolazioni e difficoltà varie. Soprattutto la Carolina del Nord è un luogo pieno d’instabilità politica, e non solo. Claire e Jamie hanno costruito una casa insieme lungo il Fraser Ridge. Dovranno perciò difendere la casa, non solo da forze esterne, ma anche dai conflitti della loro stessa comunità.

La serie tv Outlander è stata rinnovata da Starz per una settima stagione, nonostante la produzione della sesta sia appena iniziata. Questo significa che al momento nessuno ha dubbi (nemmeno ai piani alti) sul successo della serie tv basata sulla serie di romanzi di Diana Gabaldon. Secondo quanto riportato da TVLine, la settima stagione di Outlander sarà composta da 12 episodi, tutti ispirati al romanzo An Echo in the Bone della scrittrice Diana Gabaldon.