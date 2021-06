Lucifer 5B: la clip dell’improbabile “cena di famiglia”

La prima clip tratta dalla seconda parte della quinta stagione di Lucifer è stata rilasciata da Netflix e ci porta... a tavola, insieme al padreterno in persona!

Come sappiamo, nella parte B della sorprendente quinta stagione di Lucifer, Dio in persona scende sulla Terra: tra segreti svelati ed eroici sacrifici, il mondo non sarà più lo stesso e anche una “semplice” cena di famiglia può avere risvolti imprevisti. Soprattutto se a tavola sono presenti l’Onnipotente (che cucina un arrosto stellato!), Lucifer e un altro paio di arcangeli…

Dopo un’attesa lunga mesi, finalmente possiamo sapere come prosegue la faida da Michael e Lucifer, oltre ai piani di Dio per i suoi litigiosi figli.

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. L’attuale quinta stagione è la penultima: la sesta è stata già girata e arriverà sui teleschermi prossimamente.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).

