Ford Mustang elettrica? Compatta e Coupé, così come immaginata in un’iniziativa ufficiale di Ford

Un designer ha provato ad immaginare come sarà la prima Ford Mustang elettrica, l’iniziativa è stata sponsorizzata dalla casa automobilistica. Il concept si chiama Mustang E1 2030.

Sembrava un’eresia, e invece dopo il Ford Mustang Mach-E siamo qui ad aspettare, con una certa trepidazione, che le strade del cavallino e dell’elettrificazione si incrocino nuovamente. Questa volta niente segmenti nuovi: vogliamo una versione elettrica dell’iconica pony-car.

Probabilmente se ne parlerà tra diversi anni, ma nel frattempo Ford ci crede e inizia a lanciare la sfida ai designer professionisti: come ve la immaginate una Mustang completamente elettrica? All’interno di un’iniziativa ufficiale promossa dall’ovale blu, il designer Tyler Kwon ha colto la palla al balzo per dare una sua reinterpretazione.

Le linee e le forme sono completamente trasfigurate, ma qualcosa dell’identità classica della Mustang c’è. La versione di Kwon è più compatta della sportiva attualmente sul mercato. Il nome ufficiale di questo concept è Mustang E1 2030, i riferimenti alla Mustang Concept 1 sono evidenti.

Linee del passato e suggestioni del futuro si incrociano in un’idea che, francamente, a noi pare decisamente ben riuscita. Considerato che si tratta di un progetto sponsorizzato da Ford, chissà, un domani la prima Ford Mustang EV potrebbe essere fatta proprio così, o quasi.

Nel frattempo Ford ha iniziato a consegnare le prime unità della sua Mustang Mach-E in Italia, l’interessante SUV elettrico che sembra aver ottenuto l’approvazione dei consumatori. Mentre l’ovale blu continua anche a lavorare alla prossima generazione della Mustang tradizionale, che probabilmente continuerà ad avere un motore endotermico ma – così si dice – forse affiancato anche da qualche versione parzialmente o completamente ad alimentazione elettrica. Quello che sembra certo è che il modello base sarà una sportiva in tutto e per tutto tradizionale e fedele alla storia del brand.