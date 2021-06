Clubhouse per Android ha già superato 2 milioni di download

Clubhouse è disponibile a livello globale sugli smartphone Android da poco più di due settimane, nel frattempo ha già raggiunto oltre 2 milioni di download sul Play Store di Google. Il social network ha iniziato a far parlare di sé ad inizio del 2021, ma originariamente era disponibile esclusivamente su iOS.

Sembrava che dovesse essere un fenomeno di estrema rilevanza, e per alcuni aspetti lo è stato: il social è diventata l’arena di alcuni importanti eventi della scena tech, soprattutto grazie alla varie ospitate di titani del calibro di Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Dopo l’hype iniziale, l’attenzione del pubblico è scemata rapidamente e i download su iOS hanno iniziato a crollare drasticamente in poco tempo. Il debutto su Android ha almeno in piccola parte cambiato la situazione. Al social ci si può ancora iscrivere esclusivamente dopo aver ricevuto un invito da un utente già registrato. Funziona esclusivamente attraverso le chat vocali: chiunque può creare una stanza dedicata ad un argomento specifico. Le stanze possono avere una vocazione da ‘podcast’, oppure da evento culturale, o ancora semplicemente possono essere uno spazio per chiacchierare liberamente con altre persone.

✨ Town Hall Highlights 5/30 ✨

💚 Getting closer to feature parity for our 2m+ Android users every day

🌐 Heading for general release sometime this summer! That means the next few updates will be about discovery, notifications, and less visible but very crucial improvements

— Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021