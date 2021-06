Borderlands: Jamie Lee Curtis pubblica un teaser della protagonista Lilith

Finora, del live action tratto dalla popolare serie videoludica Borderlands abbiamo visto ben poco, praticamente solo scatti dal dietro le quinte, solitamente piuttosto scherzosi. Oggi, però, l’attrice Jamie Lee Curtis ci regala una piccola preview: Cate Blanchett in controluce nei panni della protagonista Lilith.

Welcome to BORDERLANDS & a secret BTS shot I took of Lilith, our legendary heroine, psycho blasting, vault hunting vixen with a bad attitude.#cateblanchett

From the brilliant minds of @borderlandsfilm @therealeliroth@gearbox @picturestart @Lionsgate

Arad Productions pic.twitter.com/R193HTGBZj

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) June 1, 2021