The Conjuring – Per ordine del Diavolo: Se7en e Nightmare 4 tra le ispirazioni del film

In una nuova featurette, il regista e i produttori di The Conjuring – Per ordine del Diavolo ci spiegano le ispirazioni che hanno portato a questo terzo capitolo.

La saga di The Conjuring, fra poco di nuovo nei cinema con The Conjuring – Per ordine del Diavolo, è una serie che da sempre mescola realtà e fantasia: come sappiamo, i coniugi Warren sono esistiti veramente e i casi narrati nei film sono tratti da “veri” o presunti tali terrificanti misteri. Ma quali ispirazioni hanno guidato il regista Michael Chaves e i produttori Peter Safran e James Wan nel delineare questo terzo capitolo, che è il più radicato nella realtà, dato che il caso al suo centro è finito addirittura in tribunale? Lo scopriamo in una nuova featurette ufficiale.

Una delle cose di cui ho voluto parlare con James [Wan, ndr] è il fatto che uno dei nostri film preferiti sia Se7en. È stato uno dei punti di riferimento per il film.

Ha affermato il regista Michael Chaves, che dell’universo di The Conjuring aveva già diretto La Llorona.

Se precedentemente il regista aveva citato altri film a tema horror/sovrannaturale come fonti di ispirazione (l’immancabile L’Esorcista e Nightmare 4 – Il non risveglio, primo film della serie di Wes Craven ad aver visto da ragazzino) Se7en è un film che, per quanto ad alta tensione, non tratta di spiriti e demoni, ma rimane un thriller poliziesco.

Dato l’elemento procedurale inserito in questo capitolo della saga, tuttavia, appare quasi naturale, come sottolineato da James Wan, creatore del franchise e regista dei precedenti due film:

I Warren hanno aiutato la polizia in diverse occasioni per diversi casi, aiutando a trovare persone scomparse, quindi ho pensato che questa sarebbe stata una direzione naturale in cui spingere la serie, qualcosa anche di un po’ diverso dal solito: mettere i Warren fuori da una casa stregata e in un viaggio del genere.

In questo concorda anche l’altro produttore storico della saga dei Warren, Peter Safran:

[l’obiettivo era] Tenerlo ancorato alla lore e al feeling della serie ma assicurandoci di raccontare una storia tutta nuova

Si tratta non solo del terzo capitolo della saga, ma anche dell’ottavo film di questo universo narrativo, che attualmente comprende anche tre episodi di Annabelle, The Nun – La vocazione del male e La Llorona – Le lacrime del male. Un franchise horror tra i più solidi degli ultimi anni, ispirato a persone realmente esistite e a misteri che hanno tormentato, negli anni, molti appassionati del soprannaturale.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves, che va a sostituire il nume tutelare della serie James Wan, qui solo in veste di produttore. Fanno parte del cast anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Questa la sinossi ufficiale:

“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” narra un’agghiacciante storia di terrore,

omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

