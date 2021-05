Sweet Paprika è il nuovo attesissimo fumetto di Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più popolari e apprezzate anche a livello internazionale, grazie al suo impegno per Marvel, DC, Image e al successo che hanno ottenuto i suoi lavori come Sacro e Profano e Contronatura.

Mirka Andolfo, assieme a Cristian Posocco (editor del suo nuovo fumetto e publishing manager di Star Comics), sarà in diretta sui canali twitch di Lega Nerd e Movieplayer lunedì 31 maggio alle ore 18:30, all’interno de Il Trono Del Re, per raccontarci tutto di questo progetto, con la conduzione di Zeth Castle e Giuseppe Grossi.

Sweet Paprika, uscito lo scorso 19 maggio, è una commedia sexy molto divertente, con atmosfere a metà tra Il Diavolo Veste Prada, Sex and The City e qualche ispirazione manga, che raccontata di Paprika, workaholic manager della Infernum Press che però ha sacrificato tutta la sua vita (specialmente quella sociale e sessuale) al lavoro, a causa di un blocco psicologico che la tormenta da sempre.

Gag piccanti e taglienti, un sottotesto sociale non banale e ispirato e i disegni esplosivi di Mirka rendono il suo nuovo lavoro un titolo davvero eccellente e tra i più interessanti del periodo a livello nazionale.

Il fumetto, pubblicato in Italia da Star Comics, sarà lanciato anche negli States con Image Comics e in Francia con Éditions Glénat, ma rappresenta un vero e proprio progetto crossmediale, visto che il fumetto in questione diventerà una serie animata, prodotta da Grey Ladder Productions, insieme ad Arancia Studio, che vede coinvolto anche Erik Barmack (ex VP Netflix International Originals) come produttore esecutivo con la sua Wild Sheep Content, e del talentuoso animatore e story artist di fama internazionale Gabriele Pennacchioli, già vincitore di un Primetime Emmy Award per Love + Death + Robots, di cui è stato Supervising Director.

Vi aspettiamo in diretta con Mirka Andolfo e tutte le vostre domande su Sweet Paprika!