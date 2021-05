Superman: Regina King vicina alla regia, ma lei non ne sa nulla

Regina King è nella lista di registi indicati per dirigere il film sul Superman di colore, ma l'attrice di Watchmen non sa nulla della cosa.

Dopo il suo ruolo da protagonista nella serie TV dedicata a Watchmen, ed il suo debutto alla regia con Quella Notte a Miami, sono diversi gli appassionati che vorrebbero vedere Regina King dirigere il film sul Superman di colore. La King è nella lista dei potenziali registi, ma, a suo dire, non ne sa nulla.

Rispondendo a Tiffany Cross di MSNBC, Regina King ha dichiarato sul suo coinvolgimento in Superman:

Sai Tiffany, questa mi è nuova. Mi hai appena dato una notizia. Breaking news su MSNBC! Non avevo affatto sentito questa cosa fino ad ora. Wow.

Forse la King finge di non sapere, e potrebbe già aver avuto dei contatti con J.J. Abrams. Al di là di tutto non sarebbe la prima volta che un nome caldo per un progetto faccia finta di nulla per mascherare le trattative.

Gli altri registi candidati per il progetto sono: Steven Caple Jr. (Creed II), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami), e Shaka King (Judas and the Black Messiah).

La storia sarà ambientata in un universo narrativo alternativo, che dovrebbe essere diverso da quello dei film su Flash e Aquaman. E ancora, il Superman di colore dovrebbe vivere nel Ventesimo Secolo, per poter fare ancora di più leva sulle tensioni sociali che alimentavano gli Stati Uniti per la questione razziale.