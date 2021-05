South Park: un musicista canta i Linkin Park con la voce di Cartman, il video è virale

Uno youtuber ha realizzato un video su TikTok in cui ha utilizzato la voce di Cartman di South Park per cantare In the End dei Linkin Park.

Su TikTok è diventato virale il video di un musicista che ha cantato una canzone dei Linkin Park con la voce di Cartman di South Park: il brano in questione è In the End, ed il cantante si chiama Fernando Ufret. L’hashtag utilizzato che ha fatto decisamente successo è stato #CartmanCovers.

Qui sotto trovate l’esilarante video con In the End dei Linkin Park, cantata in versione Cartman di South Park.

I never thought I needed to hear a whole Cartman album cover of Linkin Park before I died, but here we are.. pic.twitter.com/NU6kY4dsoD — sammy (@cxdro) May 31, 2021

Sul suo canale YouTube Fernando Ufret utilizza, invece, una voce molto più tradizionale: tra i suoi video possiamo trovare il brano dei Red Hot Chilli Peppers’ “Otherside”, oppure il pezzo dei Metallica “The Unforgiven”, oppure ancora la versione tradizionale di “In The End”.

Mentre le Cartman Covers non si esauriscono con il pezzo dei Linkin Park, considerando che si possono trovare anche “Pure Imagination” di Willy Wonka & The Chocolate Factory, “Come Sail Away” di Styx, “Good Riddance” dei Green Day, “Danger Zone” di Kenny Loggins, “Material Girl” di Madonna, ed anche l’iconica “I’ll Be There For You” dei Rembrandts, fatta per celebrare la reunion di Friends.

Mentre, per quanto riguarda South Park, sono usciti negli ultimi tempi due speciali dedicati alla pandemia ed alla vaccinazione dal Covid-19.