La grande storia del rock e del metal a fumetti: arriva il volume di Nicola Pesce Editore

Nicola Pesce Editore propone una vera e propria bibbia del rock e del metal a fumetti con oltre 100 tra biografie, brani cult e aneddoti succosi di band e artisti che hanno fatto la storia della musica del Diavolo: questo è il miglior modo per presentare il volume La grande storia del rock e del metal a fumetti, in uscita il 10 giugno.

Si tratta di un fumetto che racconta la storia del rock e del metal, dai precursori ai maggiori esponenti dei generi, fino ad arrivare alle più recenti rockstar. Un viaggio musicale guidato da Heavy Bone, personaggio ideato dall’autore del volume Enzo Rizzi, che incarna la famosa maledizione del rock. Qui potete vedere alcune pagine di anteprima.

Da Jimi Hendrix ai Pink Floyd, dagli Iron Maiden ai Black Sabbath, la nascita ed evoluzione di questo fenomeno ribelle raccontate attraverso i simboli di intere generazioni.

Questo volume contiene Storia del Rock a fumetti e Storia del Metal a fumetti, volumi già pubblicati da NPE ed uniti per l’occasione. Questa edizione si caratterizza per una nuova impaginazione e veste grafica, ma soprattutto per l’aggiunta di 16 nuove Band: Lacuna Coil, Testament, Korn, Sepultura, Strana Officina, Vanadium, Saxon, Kansas, Green Day, Oasis, Ozzy Osbourne, Accept, Mott the Hoople, King Crimson, Yes, Tool.

Un totale di 122 Bio, di cui 4 ridisegnate integralmente (Kiss, Alice Cooper, Death SS, Iron Maiden).

Tutti i contenuti sono inoltre aggiornati al 2020. Il volume è composto da 312 pagine in vendita a 25 euro.

Compralo su Amazon.it