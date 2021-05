Justice League: la Warner Bros non aveva capito la sequenza temporale finale con Flash

La Zack Snyder’s Justice League ha chiarito e messo in luce diversi elementi che il regista ha visto tagliati nella versione del film portata al cinema da Joss Whedon, e, tra questi, è stato da poco chiarito che c’era anche la sequenza finale del salto temporale con Flash protagonista, che i dirigenti della Warner Bros pare non avessero capito.

A raccontarlo è stato il supervisore degli effetti visivi John “DJ” Des Jardin, che, parlando della Justice League e delle sequenza temporale finale con Flash ha dichiarato:

Posso dire che è divertente il fatto che quella sequenza ci sia sempre stata nella storia. L’avevamo già girata nel 2016, e non so per quale motivo lo Studio diceva che non riusciva a comprenderla. Magari era proprio la sequenza in sé, o gli effetti visivi legati a quella scena in post-produzione, ma sta di fatto che fu una delle prime cose che vennero fatte fuori quando misero mano al film.