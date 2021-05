Paddington 2 non ha più il 100% di approvazione su Rotten Tomatoes

Il primato di Paddington 2 nei confronti di Quarto Potere è durato poco, anche perché lo stesso film di Paul King non ha più il 100% di approvazione su Rotten Tomatoes. Una recensione ha da poco guastato la reputazione del lungometraggio.

L’autore di questa iniziativa è Eddie Harrison di film-authority.com che ha attribuito a Paddington 2 un punteggio di 2 su 5, che ha fatto crollare l’approvazione del 100% su Rotten Tomatoes. Harrison ha dichiarato:

Questo non è il mio orsetto Paddington, ma un sinistro e maligno impostore che dovrebbe essere sparato dritto nello spazio. […] questo orsetto schifosetto ha poco a che vedere con il personaggio originale. Per chi non ha mai visto il Paddington originale potrà pure andare bene, ma per i fan duri e puri questo personaggio non è sostenibile.

Parole dure che, a questo punto, verrebbe da pensare arrivano per guastare lo score del film, anche se lo stesso Harrison ha dichiarato che la recensione non è nuova, e risale proprio al 2017, anche se non se ne sono trovate tracce fino ad ora.

All’epoca del sorpasso di Paddington 2 su Quarto Potere, il regista Paul King aveva detto:

Posso dire che è piacevole trovarsi in una lista in cui è presente Quarto Potere, però si tratta di una lista eccentrica, considerando il fatto che va da Quarto Potere a Paddington 2. Perciò cercherò di non prendere questa cosa in maniera troppo seria. Non voglio vagare con la mente al punto di costruirmi una Xanadu, ma ne creerò un modello, giusto nel caso.

Ora a detenere il 100% di consensi su Rotten Tomatoes c’è solo il film del 2018 Senza Lasciare Traccia. Salterà anche questo?