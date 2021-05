Friends: The Reunion – La Cina censura Lady Gaga, Justin Bieber e i BTS

Friends: The Reunion non è stato completamente apprezzato dal Governo della Cina, che ha tagliato le apparizioni di Lady Gaga, Justin Bieber e dei BTS.

Friends: The Reunion ha fatto contenti tutti gli appassionati della popolare sitcom, ma non ha convinto la Cina, ed in particolare il governo Cinese, al punto che sono state censurate alcune apparizioni dello show: stiamo parlando di quelle di Lady Gaga, Justin Bieber e dei BTS.

Tutti e tre questi personaggi hanno creato vari “problemi” al Governo Cinese, considerando che l’incontro di Lady Gaga con il Dalai Lama nel 2016 ha creato varie frizioni, e poi Justin Bieber in passato è stato fotografato nel santuario di Yasukuni, dove si onorano i morti di guerra giapponesi, luogo che viene considerato dai cinesi simbolo dell’imperialismo del Giappone. Infine, i BTS creano a prescindere per il loro stile diverse noie e intolleranze che il Governo Cinese non sopporta.

In queste apparizioni della reunion si vedeva Lady Gaga duettare con Lisa Kudrow, mentre i BTS parlavano della loro passione fin da giovanissimi per Friends. Infine Bieber appare vestito da Spudnik.

Tutta quest’attenzione del Governo cinese deriva dal fatto che Friends è molto popolare in Cina, tanto che diversi locali si chiamano Central Park.

Ricordiamo che la reunion è arrivata su Sky il 27 maggio ed ha mostrato il cast originale della sitcom, formato da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ritornare nei luoghi in cui hanno realizzato la serie TV originale.