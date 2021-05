Pennyworth: DC Comics realizza il fumetto della serie TV

Pennyworth è una serie TV ambientata nell’universo di Batman, e dedicata al giovane Alfred, prima che diventasse la figura di riferimento di Bruce Wayne: considerando la particolarità del progetto DC Comics ha deciso di sviluppare anche un fumetto.

Questa è la cover del primo fumetto dedicato alla miniserie su Alfred Pennyworth.

Il fumetto sarà composto da sette numeri, ed avrà a realizzarlo lo sceneggiatore Scott Bryan Wilson (Batman: Gotham Knights) ed il disegnatore Juan Gedeon (Venom). Al centro della storia ci saranno le situazioni che coinvolgeranno Alfred Pennyworth, mentre farà da agente del controspionaggio durante la Guerra Fredda. La notizia filtrata che riguarda la presenza di una bomba nucleare situata nei pressi dell’Artico porterà Alfred ad infiltrarsi in una base militare.

Lo show televisivo su Pennyworth è arrivato alla sua seconda stagione. I nuovi episodi vedono il ritorno di Emma Paetz (Gentleman Jack), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Ryan Fletcher (Outlander), Dorothy Atkinson (Hanna, Harlots, Call the Midwife) e Ian Puleston-Davies (Tin Star, Marcella). Insieme a loro troviamo Paloma Faith (The Imaginarium of Doctor Parnassus) e Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button). Inoltre il cast si arricchisce della presenza di James Purefoy (The Following, Sex Education, Altered Carbon), Edward Hogg (Taboo, Harlots, White Lightning), Jessye Romeo (Curfew, In the long Run), Ramon Tikaram (Brassic, The Victim) e Harriet Slater (Faunutland and the Lost Magic) in ruoli di personaggi ricorrenti.

La serie TV è disponibile su StarzPlay.