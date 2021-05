Moon Knight: Oscar Isaac si cala nei panni dell’antieroe in uno scatto dietro le quinte

“We are Moon Knight”: una tagline semplice quanto efficace, basata sulla contorta psicologia dell’antieroe Marvel, di cui si sta attualmente girando la prima stagione, con Oscar Isaac protagonista.

Il suo ruolo era noto da tempo, ma non era mai stato ufficialmente confermato: un post sui social, lanciato dalla casa di produzione Mad Gene Media (che ha tra i fondatori proprio Isaac) e rilanciato dai Marvel Studios ha provveduto a fugare ogni dubbio, casomai qualcuno fosse ancora incerto.

Isaac non è in costume, nello scatto, o se lo è, è senza cappuccio e fuori inquadratura, ma sullo sfondo appaiono tavole del fumetto accompagnate dall’iconica frase

Noi siamo Moon Knight

La nuova serie Marvel Studios (che vedrà Ethan Hawke nei panni di un antagonista non ancora specificato) racconta di Marc Spector, ex Marine, ex agente CIA e ora mercenario, che acquisisce i superpoteri del “Cavaliere della Luna” durante un’esperienza di pre-morte.

