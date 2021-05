Il Sacro Male: Sony pubblica i primi dieci minuti del film su YouTube

Uscito nelle sale italiane il 20 maggio, Il Sacro Male (in originale The Unholy) è un horror con protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Cricket Brown, immersi in un contesto sovrannaturale da incubo. Se siete incerti se andare a vederlo al cinema o meno, Sony Pictures viene in vostro soccorso regalandovi la visione dei primi dieci minuti della pellicola su YouTube.

Prodotto da Sam Raimi, Rob Tapert e Evan Spiliotopoulos (che ha anche diretto e sceneggiato) e tratto dal bestseller “Shrine“, di James Herbert, il film racconta la storia di Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto sembra essere in grado di guarire i malati. Molte persone, sentendo la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli, tra cui un giornalista che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che accade ad Alice. Quest’ultimo però, in seguito ad eventi terrificanti che riguardano le azioni della giovane, inizia a domandarsi se dietro ai presunti miracoli non ci sia qualcosa di più sinistro…

