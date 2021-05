Gossip Girl: HBO Max rilascia il primo trailer e i poster dell’atteso reboot

Arriverà l’8 luglio la nuova serie di Gossip Girl: a metà tra il sequel e il reboot, questa nuova iterazione vanta un cast rinnovato e tante nuove, intriganti storie, come possiamo intuire già dal primo teaser appena rilasciato da HBO Max, piattaforma su cui atterrerà il serial.

Prodotta da Fake Empire e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios, questa nuova versione vanta come showrunner Joshua Safran, che proviene dall’esperienza di sceneggiatore e produttore esecutivo della serie originale, che è andata in onda dal 2007 al 2012 su The CW.

Come sempre basata sui libri di Cecily von Ziegesar, questa estensione della mitologia del serial di culto originale ci porta nell’Upper East Side per conoscere una nuova generazione di teenager newyorkesi e vuole esplorare quanto i social media sono cambiati nel corso degli ultimi anni, proprio come la realtà sociale di New York stessa.

Nel cast della serie ritroviamo Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.

