Tenebre e Ossa: una featurette sugli effetti speciali della serie Netflix

A un mese dal rilascio su Netflix, Tenebre e Ossa continua a essere uno dei contenuti fantasy più visti dal pubblico: ecco quindi un nuovo video per i fan, che possono curiosare nella lavorazione della serie e, in particolare, sul fronte degli effetti visivi che hanno riportato su schermo la magia del GrishaVerse.

Tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d’Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.

Tenebre e ossa è una produzione Netflix di 21 Laps Entertainment con Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) e Ben Barnes (Generale Kirigan).

Se volete saperne di più o, al contrario, avete già divorato la serie e siete in cerca di nuovi contenuti, vi ricordiamo che Netflix ha aperto un sito apposta per voi, con una mappa esplorabile del mondo Grisha… e non solo. La trovate a quest’indirizzo.