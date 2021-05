La Guerra di Domani – The Tomorrow War: ecco il trailer del nuovo film con Chris Pratt

“Cosa faresti se un gruppo di viaggiatori nel tempo arrivasse dal 2051 per dirti che tra trent’anni, la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena?” Questo l’incipit di La Guerra di Domani – The Tomorrow War, nuovo film con Chris Pratt in arrivo il prossimo 2 luglio su Amazon Prime Video.

La Guerra di Domani è un film d’azione in cui Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, combatte i fantasmi del passato per riscrivere il destino del pianeta. Il protagonista, Dan è un reduce, ora insegnante, che viene arruolato per la Guerra di Domani e mette la sua vita sul piatto per la salvezza del genere umano e della sua famiglia.

Nella pellicola, diretta dal Chris McKay che in passato ci ha regalato The LEGO Batman Movie, ritroviamo anche Yvonne Strahovski e J.K. Simmons. La pellicola è prodotta da Amazon Studios, Skydance e Paramount Pictures.

Leggi anche: