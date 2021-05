Friends: i membri del cast rivelano se si sono mai dati appuntamento

I membri del cast di Friends hanno parlato, in vista della reunion del 27 maggio, del fatto di essersi o meno dati appuntamento tra di loro.

26—Mag—2021 / 9:37 AM

L’attesa per l’uscita della reunion di Friends sta per finire, considerando che il 27 maggio arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti lo special che riporta insieme i protagonisti della sitcom più amata degli anni Novanta, ma di recente i membri del cast hanno risposto ad una domanda curiosa: si sono mai dati appuntamento tra di loro? Insomma, c’è mai stato un flirt interno al gruppo?

Ecco cosa hanno rivelato Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer sul fatto che i membri del cast di Friends si siano o meno dati appuntamento in passato:

C’era una regola fondamentale tra di noi- ha detto Perry- che riguardava il fatto che tutti e sei dovevamo rimanere amici. Se ci fossimo dati degli appuntamenti, o se fosse successa qualcosa di particolare sarebbe stato un problema. Perciò abbiamo deciso di mantenere i rapporti di amicizia, e devo dire che siamo diventati dei veri buoni amici.

E Schwimmer ha aggiunto:

Non volevamo mettere a repentaglio i rapporti e la grande amicizia che avevamo stabilito tra di noi. Era una sorta di regola non scritta.

Ed a quanto pare ha funzionato alla grande. Ora non resta che attendere domani, 27 maggio, per guardare su Sky la reunion del cast originale di Friends.