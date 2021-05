BlizzCon 2021 è stata cancellata a causa del Covid

Blizzard ha appena fatto sapere che, vista la situazione pandemica della California, dovrà rinunciare alla sua conferenza annuale, con il risultato che, replicando quanto successo anche l’anno scorso, la BlizzCon 2021 sia stata cancellata.

Imbastire un BlizzCon accessibile al pubblico è un affare epico e complesso che richiede molti mesi di preparazione – non solo per noi, ma anche per i talentuosi partner di produzione, i professionisti degli esport, i presentatori, gli intrattenitori, gli artisti e gli altri collaboratori con cui collaboriamo localmente e globalmente per far sì che tutto si regga in piedi.

Le continue complessità e incertezze della pandemia hanno influito sulla nostra capacità di muoverci su molti di questi fronti e, di fatto, ormai siamo a un punto per cui non saremmo in ogni caso più in grado di organizzare quel genere di evento che avremmo voluto mettervi a disposizione a novembre,