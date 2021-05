A Quiet Place II: Emily Blunt parla del possibile A Quiet Place III

L’uscita negli Stati Uniti di A Quiet Place II sembra aver convinto la critica, che si è espressa in maniera favorevole sul lungometraggio che ha visto il ritorno della storia che mette al centro il personaggio di Emily Blunt, la quale ultimamente ha parlato della possibilità di vedere in futuro A Quiet Place III.

Ecco cosa ha detto Emily Blunt sul possibile A Quiet Place III:

John Krasinski ha parecchie idee che potrebbero funzionare. Penso che voglia vedere come le persone rispondono a questa storia prima di mettersi totalmente a lavorare sul terzo film. Ma posso dire che ha già in mente della grandi idee.

La storia del secondo film vede la famiglia Abbott affrontare il mondo esterno. Un’avventura che li farà rendere conto che le creature da cui stanno scappando non sono l’unica minaccia.

Scritto e diretto ancora una volta da John Krasinski, che sarà anche tra gli interpreti, il film vede anche la presenza di Cillian Murphy, protagonista della serie cult Peaky Blinders. Dopo vari rinvii a causa della pandemia, A Quiet Place II arriverà al cinema dal 24 giugno.

Di seguito la sinossi ufficiale:

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.