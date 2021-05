Zack Snyder fa lezioni di regia per Netflix e racconta come nascono i suoi titoli di testa (video)

La piattaforma streaming Netflix ha condiviso il primo episodio della serie Snyder School: si tratta di video pubblicati su uno degli account YouTube di Netflix in cui lo stesso Zack Snyder dà delle lezioni di regia, ed il primo video è dedicato ad Army of the Dead, ma non solo, e racconta di come il regista ha lavorato al suo nuovo lungometraggio, e di come ha costruito i suoi ormai celebri titoli di testa.

Ecco qui sotto il primo video della Snyder School con Zack Snyder che dà lezioni di regia. Il filmato è presente su Netflix Film Club YouTube channel.

Il secondo episodio della Snyder School uscirà il 27 maggio e si concentrerà sulla fotografia e sul come girare le scene d’azione, mentre l’1 giugno arriverà l’episodio che affronterà la questione della post-produzione. Il 7 giugno uscirà l’ultimo episodio intitolato “World Building”.

La piattaforma streaming, successivamente, farà uscire anche altri episodi della scuola di regia con altri popolari registi chiamati a raccontare la loro esperienza sul set, rivelando alcuni segreti del mestiere.

Di recente Zack Snyder ha parlato anche di un possibile sequel di Army of the Dead, dichiarando: