Rick and Morty 5: i titoli di tutti gli episodi

Dopo i vari trailer dedicati a Rick and Morty 5 sono trapelati anche i titoli dei nuovi episodi della serie TV animata di Adult Swim. C’è molta attesa per vedere le nuove avventure dei due personaggi che viaggiano tra fantascienza ed umorismo, e, da poco, è stato rivelato anche lo sviluppo di una serie TV spin-off.

Qui sotto trovate i titoli degli episodi di Rick and Morty 5:

“Mort Dinner Rick Andre”

“Mortiplicity”

“Rickdependence Spray”

“Amortycan Grickfitti”

“Rick & Morty’s Thanksploitation Spectacular”

“A Rickconvenient Mort”

“Gotron Jerrysis Rickvangelion”

“Rickternal Friendshine of the Spotless Mort”

“Forgetting Sarick Mortshall”

“Rickmurai Jack”

Diverse sono le citazioni presenti all’interno dei titoli, che vanno da American Graffiti, Samurai Jack, fino a Neon Genesis Evagelion e Voltron.

Il cast vocale originale di Rick and Morty è formato da Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Firefly Lane), Chris Parnell (Saturday Night Live) e Spencer Grammer (Greek).

Ma, mentre i fan di Rick and Morty aspettano la premiere della quinta stagione, gli sceneggiatori della serie hanno già iniziato a lavorare alla settima stagione. Adult Swim ha rinnovato la popolare serie per ben 70 episodi nel 2018, che copriranno un numero incerto di stagioni. Sembra chiaro che gli sceneggiatori stiano lavorando duramente per creare molti contenuti futuri per i fan.

L’uscita dei nuovi episodi è attesa per il 20 giugno. In Italia è possibile vedere la serie su Netflix.