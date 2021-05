Patreon: i migliori creator nerd italiani da supportare

Patreon, la piattaforma online in abbonamento che supporta il lavoro dei creativi di tutto il mondo, è disponibile anche in lingua italiana già a partire dai primi mesi del 2021. Il nuovo modello di finanziamento è stato già adottato da migliaia di creativi nostrani che si muovono in diversi ambiti dalla musica ai podcast, dalla scrittura alla fotografia, passando per visual, gaming e fumetti.

Co-fondata nel 2013 a San Francisco dalla star di YouTube Jack Conte, musicista del duo Pomplamoose e da Sam Yam, Patreon conta ad oggi 200.000 creator iscritti (50.000 negli ultimi mesi) che, nel complesso, hanno guadagnato più di 2 miliardi di dollari grazie a oltre 6 milioni di sostenitori.

Patreon offre un modello di economia digitale che consente ai creativi di finanziarsi direttamente, in maniera indipendente, grazie alla propria community di sostenitori che, attraverso vari tipi di abbonamento, diventano patrocinatori: “patrons”.

Oltre a ricevere contenuti esclusivi e unici, i patrons non sono dei semplici follower, ma stabiliscono una più profonda connessione con i loro artisti di riferimento, partecipando in alcuni casi anche al libero processo creativo.

Patreon propone una rivoluzione di paradigma per quanto riguarda i contenuti artistici online, ponendo al centro del sistema la creatività a 360 gradi al posto di algoritmi o inserzionisti, dove l’arte abbia un valore per il pubblico e non sia solo un contenuto perché terzi possano trarre profitto.

Quando Sam e io abbiamo dato inizio a Patreon otto anni fa, stavamo risolvendo un problema evidente: ridurre drasticamente il gap tra l’impatto che i creator hanno sul mondo e ciò che ottengono come compenso alla fine del mese.

ha dichiarato Jack Conte, CEO e co-fondatore di Patreon.

Quel mondo sta diventando rapidamente una realtà, e la classe creativa emergente sta già scalando i propri sogni. Abbiamo iniziato puntando sui contenuti e sulla valorizzazione delle community, ma nella prossima decade intendiamo costruire una infrastruttura di creator in grado di supportare un Secondo Rinascimento.

Ecco alcuni dei profili Patreon più interessanti da seguire per gli appassionati dell’universo nerd & gaming:

Beghins

Agostino Bocchi (in arte Beghins) è il fondatore e il capo progetto della serie Complex, un simulatore avanzato di battaglie spaziali basato sull’universo di Homeworld. Complex migliora il gameplay originale di Homeworld: nuove navi, nuova grafica e FX, nuova UI (interfaccia dell’unità), nuovi ambienti, mappe e ottimizzazione completa per l’hardware più recente, per un gameplay fluido.

Complex è destinato a rendere l’universo di Homeworld indimenticabile e piacevole per molto tempo, anche dopo il rilascio finale di Homeworld Remastered. Il progetto Complex, grazie al contributo dei mecenati, diventerà sempre più divertente, più piacevole, più curato e pieno di contenuti aggiuntivi.

Attualmente Complex conta più di 40.000 iscritti che forniscono feedback estremamente positivi, è il progetto più votato per Homeworld Remastered, il più sottoscritto e popolare.

Sabaku no Maiku

Michele Poggi (in arte Sabaku no Maiku) è uno dei critici e divulgatori di cultura videoludica tra i più popolari in rete. Il sostegno economico ottenuto attraverso Patreon, gli permette di far evolvere la qualità dei contenuti coinvolgendo diversi professionisti come illustratori, musicisti e visual designer.

Inoltre, i contributi diretti da parte della community, offrono a Sabaku l’opportunità di creare contenuti indipendenti e slegati da logiche commerciali invasive. Ciò gli permette di continuare a produrre video che affrontano temi legati all’industria dell’intrattenimento videoludico da un punto di vista tecnico, culturale ed estetico di un medium che negli anni ha visto accrescere in maniera esponenziale la sua influenza sulle giovani generazioni di appassionati.

Power Pizza (SIO, Nick & Lorro)

Nato nel 2018, il podcast Power Pizza condotto dal fumettista SIO e dal duo Nick & Lorro, propone svariati contenuti e discussioni inerenti la cultura pop. Intorno al trio si è già formata una grande community con interessi simili che non solo ascolta e sostiene il podcast, ma interagisce e partecipa al processo di creazione dello stesso.

Artisan Guild

Andrea Tarabella e Francesca Musumeci, appassionati scultori e game designer, insieme formano gli Artisan Guild. I due creano straordinarie modelli da stampare in 3D da dipingere e collezionare. I personaggi possono essere utilizzati per la maggior parte dei giochi da tavolo, in più, Andrea e Francesca amano lasciarsi trasportare dalla fantasia cercando uno spazio e uno scopo per ogni singolo personaggio realizzato, creando storie e immaginari che possano renderli vivi all’interno di universo in cui possano convivere tutti insieme.

Allo stesso tempo gli Artisan Guild stanno sviluppando un gioco gratuito da offrire ai loro mecenati per sfruttare le miniature ottenute.

Code2 / Wonder Worlds

Pasquale Belvito, in arte Code2, è un architetto con la passione per il fantasy che crea ogni mese bellissimi modelli da stampare in 3D e dipingere per creare incredibili diorami. I modelli sono modulari tra loro e possono quindi essere assemblati in diverse maniere, i suoi mecenati hanno accesso ogni mese a diverse release e possono votare i temi per il mese successivo.

Ghamak

Francesco Pizzo (in arte Ghamak) è uno scultore tradizionale e digitale che realizza file STL di miniature stampabili di personaggi fantasy e sci-fi da sfruttare in giochi RPG e Wargame.

Ghamak offre nuovi modelli a cadenza mensile su Patreon a disposizione degli abbonati al suo profilo. Inoltre, grazie alle funzionalità della piattaforma e al tipo di abbonamento, la community partecipa attivamente al processo creativo per lo sviluppo dei modelli successivi.

Thirdway Industries

Giovanni Meroni è un giovane designer che esprime tutta la sua creatività, ispirata a temi quali la mitologia, astronomia e psicologia, nella produzione di carte da gioco e monete riunite sotto il brand Thirdway Industries.

Attraverso Patreon, Giovanni condivide le anteprime dei suoi lavori e retroscena esclusivi sui concept delle sue creazioni, eventi speciali di shopping per ottenere i prodotti a prezzi speciali o, per i più affezionati, Giovanni offre anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per ricevere a cadenza regolare una selezione di prodotti a sorpresa.