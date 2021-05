Netflix: l’abbonamento dedicato ai videogiochi arriva nel 2022? Un comunicato non smentisce

Emergono nuovi dettagli sugli sforzi di Netflix per creare un servizio in abbonamento dedicato ai videogiochi. Il servizio viene definito, da alcune fonti, un Apple Arcade più piccolo. Un bundle, con un abbonamento mensile, in grado di offrire un piccolo pacchetto di giochi basati sulle IP di Netflix e commissionati a developer indie.

Alcune fonti sentite da Axios si sbilanciano al punto da fornire una possibile data di debutto: si parla del 2022, tra un anno.

Netflix non ha confermato di voler debuttare nell’industria dei videogiochi, ma si è limitata a rilasciare un comunicato che lascia aperte le porte ad un’esplorazione del nuovo medium.

I nostri abbonati danno valore alla varietà e alla qualità dei contenuti. Ecco perché continuano ad espandere la nostra offerta: dalle serie ai documentari, passando per i film e i reality. I nostri abbonati amano anche interagire in modo più diretto con le storie che amano – ad esempio attraverso programmi interattivi come Bandersnatch o giochi come quelli dedicati a Stranger Things e La Casa de Papel. Quindi siamo molti elettrizzati dall’idea di lavorare ulteriormente all’intrattenimento interattivo

si legge nel comunicato inviato a Polygon e The Information.

