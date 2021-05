MacBook Pro da 14 e 16 pollici presentati alla WWDC? (Rumor)

Voci sempre più insistenti danno per imminente la presentazione dei nuovi MacBook Pro con chip M1X. «Apple li presenterà al WWDC 2021», dicono Bloomberg e Prosser.

Mancano pochissimi giorni al WWDC 2021, Apple ha ufficializzato la data: appuntamento per il 7 giugno. Il noto leaker Jon Prosser ha colto la palla al balzo per sganciare una piccola bomba: sarà proprio il palco del WWDC a fare da cornice alla presentazione dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Ma è verosimile?

Una conferma arriva da una fonte altrettanto autorevole: Bloomberg solamente la scorsa settimana sosteneva che i nuovi MacBook Pro sarebbero arrivati questa estate. Il tempismo è calzante.

Ovviamente di certo non c’è assolutamente nulla. Dei nuovi MacBook Pro si parla ormai da diverso tempo. Verosimilmente avranno un design rinnovato e potranno contare su un nuovo chip proprietario Apple Silicon, proprio come i nuovi Mac Mini, iMac e iPad Pro. Il nuovo laptop dovrebbe segnare il ritorno delle porte HDMI, MagSafe, assieme allo slot per la memoria SD.

Si parla di un nuovo chip, più potente, chiamato M1X. I nuovi MacBook Pro dovrebbero essere disponibili anche dei modelli particolarmente performanti – sostiene sempre Bloomberg -, ossia con GPU da 16 core o da 32 core.

Storicamente il WWDC è un evento dedicato agli annunci lato software. Non sarebbe, ad ogni modo, la prima volta per un annuncio di un nuovo prodotto hardware. Anzi, Apple in più occasioni ha scelto di riservare parte della presentazione ad alcuni dei suoi nuovi prodotti di punta, specie quelli dedicati ad un uso professionale. Il Mac Pro più recente è stato proprio presentato durante il WWDC 2019.

Non resta che aspettare il prossimo 7 giugno per saperne di più, Lega Nerd continuerà ad aggiornarvi con tutte le principali notizie dal mondo Apple.