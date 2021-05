Lindsay Lohan protagonista di un film natalizio di Netflix

Lindsay Lohan torna a far parlare di sé, ma questa volta lo fa per la sua carriera da attrice, considerando che l’interprete è stata ingaggiata per lavorare in un prossimo film natalizio di Netflix. Si tratta di un film che ha già il suo regista, si tratta di Janeen Damian.

Il lungometraggio rappresenta un ritorno di Lindsay Lohan alla recitazione, dopo che l’attrice ha lavorato a The Canyons nel 2013. Questa è stata la sua ultima apparizione sul grande schermo, mentre risale al 2014 l’apparizione nella serie TV 2 Broke Girls.

La storia al centro del film natalizio racconta di un’ereditiera, che dopo un incidente in sci inizia a soffrire di amnesia, e viene soccorsa da un ospite del suo stesso hotel che si prenderà cura di lei assieme alla figlia, nei giorni precedenti al Natale.

Non sono stati annunciati altri nomi del cast, è stato solo reso noto che la sceneggiatura sarà realizzata da Jeff Bonnett, Ron Oliver, Janeen Damian e Michael Damian. La produzione è affidata a MPCA, che lavorerà al fianco della piattaforma streaming Netflix.

Ricordiamo che Lindsay Lohan è apparsa anche in film come Mean Girls, L’amore non va in vacanza e Machete.