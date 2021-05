LEGO World Map: annunciato ufficialmente il nuovo set della linea LEGO Art

Annunciato da LEGO, dopo i rumors dei primi mesi dell’anno, il nuovo immenso set LEGO World Map 31203 con cui potremo realizzare la mappa del globo, con la possibilità di realizzare tre differenti versioni ed un infinito numero di composizioni degli oceani.

Il set infatti prevede, in prima battuta, di farci scegliere quale zona del pianeta porre al centro del planisfero fra Europa, Americhe ed Asia / Oceania.

Durante la costruzione, come per gli altri, sarà disponibile una colonna sonora in cui alcuni noti viaggiatori del mondo vi racconteranno le loro esperienze in giro per il globo. Ovviamente in inglese.

Decisa la conformazione finale poi, potremo decidere completamente a nostro piacimento come comporre gli oceani. Di base infatti vengono date le istruzioni per realizzare i colori delle linee batimetriche (con tanto di legenda a latere) ma sarà poi possibile decidere, in fase iniziale, un pattern differente che non c’entri nulla con il globo terrestre ma che possa permetterci di esprimere la nostra creatività.

Se infine le terre emerse di colore bianco non dovessero piacervi potete comunque personalizzarle seguendo i colori usati da altri artisti LEGO nelle loro opere MOC come quella che vi abbiamo presentato qui.

Il set, a differenza dei precedenti è realizzato con una cornice bianca e ben 11695 pezzi, per un costo finale di 249,99 Eur.

Il set sarà in vendita dal 1° giugno sui canali LEGO e dal 1° agosto tramite i noti rivenditori.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Preparati a lasciarti affascinare dalla magia di un diverso tipo di mappa: la nuova mappa del mondo LEGO® Art.

Questa nuova aggiunta alla collezione LEGO Art contiene il maggior numero di pezzi mai inclusi in un set nella storia del LEGO Group, con i suoi 11.695 elementi che consentono ai costruttori di immergersi nella creazione di una straordinaria rappresentazione della terra dalle tessere LEGO 2D.

La nuova mappa del mondo LEGO Art può essere reinventata in molti modi diversi per esprimere la personalità e i ricordi di viaggio o i desideri di diversi costruttori. È possibile posizionare segnaposti personalizzabili in mattoncini per contrassegnare le destinazioni già visitate o evidenziare quelle ancora nell’elenco dei desideri del costruttore per dare a questo capolavoro un tocco personale prima che venga mostrato con orgoglio.

Le istruzioni per la costruzione del set mostrano come le 40 piastre di base interconnesse sono divise in tre sezioni per la costruzione che possono essere organizzate in tre modi diversi, permettendoti di posizionare la tua parte preferita del mondo al centro della mappa.

Gli oceani di questo capolavoro alto 65 cm (25,5 pollici) e largo 104 cm (40,5 pollici) possono anche essere personalizzati per essere una vera espressione dello stile di ogni costruttore: le piastrelle possono essere disposte in un modo ispirato alla mappatura batimetrica dell’oceano piano seguendo le istruzioni di costruzione, oppure i costruttori possono esprimersi in modo più libero e creativo disponendo le piastrelle come desiderano ed esplorando invece diversi modelli e motivi.

Il nuovo set LEGO Art offre agli adulti e alle loro famiglie un’esperienza di costruzione stimolante e coinvolgente per aiutarli a rilassarsi e ricaricarsi mentre ripensano ai ricordi delle vacanze del passato o iniziano a pianificare escursioni future. Una colonna sonora di accompagnamento con storie di esperti di viaggio è stata curata per immergere gli ascoltatori nella loro passione per l’esplorazione mentre costruiscono. La colonna sonora presenta racconti di viaggiatori di blogger e avventurieri tra cui Torbjørn C. Pedersen, la prima persona a visitare ogni paese del mondo in un viaggio ininterrotto senza volare, e il blogger Syazwani Baumgartner che ha vissuto in alcuni dei luoghi più remoti del pianeta.

Il nuovo set viene fornito con un libretto di istruzioni in stile tavolino da caffè, una cornice in mattoncini bianchi e due elementi sospesi per rendere la mappa facile da visualizzare, smontare e ricostruire ogni volta che l’umore colpisce.

Fiorella Groves, Creative Lead per LEGO Art, ha commentato: “Sappiamo che i nostri fan adulti amano viaggiare, ma molti non possono farlo da oltre un anno. Abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore per aiutare a esplorare il mondo mentre ci si rilassava nel comfort della loro casa che permettere loro di costruire, ricostruire, pianificare e ricordare attraverso la costruzione. Ci auguriamo che la mappa del mondo di LEGO Art ispiri nuove avventure in alcuni e aiuti altri a rivivere e celebrare meravigliosi ricordi di viaggio del passato“.

La mappa del mondo LEGO® Art (31203) sarà disponibile su LEGO.com e nei LEGO Store in tutto il mondo dal 1° giugno 2021 al prezzo di EUR 249,99 e sarà disponibile presso altri rivenditori in tutto il mondo da 1 agosto 2021.