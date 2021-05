La Sirenetta: morto Samuel E. Wright, la voce originale di Sebastian

Aveva 74 anni Samuel E Wright, e dagli appassionati Disney verrà per sempre ricordato come la voce originale di Sebastian, il simpatico granchio protagonista de La Sirenetta. La notizia arriva dalla pagina Facebook della città di Montgomery, il paese in cui l’attore viveva.

Questo è il tributo riservato dalla città a Samuel E Wright, la voce di Sebastian ne La Sirenetta:

Sam e la sua famiglia hanno avuto un grosso impatto sulla nostra comunità. La sua grande passione per l’arte, e l’amore per la famiglia lo contraddistinguevano, e lui era una persona capace di emanare pura gioia con chi vi interagiva. Amava intrattenere le persone, e gli piaceva tanto far sorridere chi aveva accanto.

Le partecipazioni a progetti Disney da parte di Wright includono La Sirenetta, ed il sequel de La Sirenetta uscito nel 2000, ed oltre a questi lungometraggi c’è da ricordare anche The House of Mouse. Wright ha partecipato anche al film animato Dinosaur.

Ma oltre a fare il doppiatore Wright è ricordato anche per la sua carriera d’attore, soprattutto nel mondo della televisione. Tra le sue partecipazioni possiamo menzionare Simon & Simon, The Cosby Show, e All My Children. Ha fatto anche musical come Jesus Christ Superstar ed Il Re Leone.