Il Trono del Re: la scomparsa di Miura, Solo Leveling 2, Carole & Tuesday, Sweet Paprika, Die Die Die 2 e molto altro

A Il Trono del Re si parla della scomparsa di Kentaro Miura e delle novità a fumetti: Solo Leveling 2, Carole & Tuesday, Die Die Die 2, Sweet Paprika, Poetry of Ran.

25—Mag—2021 / 10:01 AM

Il Trono del Re in diretta per le novità a fumetti più interessanti e tutti i temi caldi della settimana!

Non si poteva non cominciare dalla scomparsa di Kentaro Miura, autore di Berserk. Il tema è stato a lungo dibattuto sui social ed era giusto approfondirlo, anche per poter esprimere una mia posizione personale su questa triste vicenda.

Poi ci dedichiamo ai titoli più importanti usciti in questi giorni:

Solo Leveling Vol. 2 (Star Comics), il manhwa-webtoon trasposto su carta che è diventato un caso editoriale;

(Star Comics), il manhwa-webtoon trasposto su carta che è diventato un caso editoriale; Sweet Paprika (Star Comics), il nuovo attesissimo fumetto di una Mirka Andolfo in splendida forma;

(Star Comics), il nuovo attesissimo fumetto di una Mirka Andolfo in splendida forma; Carole & Tuesday (Planet Manga), la trasposizione manga dell’anime di Studio Bones diretto da S. Watanabe;

(Planet Manga), la trasposizione manga dell’anime di Studio Bones diretto da S. Watanabe; Die Die Die Si Muore Solo Due Volte (saldaPress), sequel dell’irriverente, satirico e violentissimo fumetto di Robert Kirkman, S. Gimple e C. Burnham;

(saldaPress), sequel dell’irriverente, satirico e violentissimo fumetto di Robert Kirkman, S. Gimple e C. Burnham; Poetry Of Ran Box (Star Comics), un fantasy shonen con temi interessanti e una buona scorrevolezza;

(Star Comics), un fantasy shonen con temi interessanti e una buona scorrevolezza; Oblivion Song Vol. 5 (saldaPress), penultimo volume della bella saga survival sci-fi di Kirkman, De Felici e Leoni;

(saldaPress), penultimo volume della bella saga survival sci-fi di Kirkman, De Felici e Leoni; King in Black 2 di 3 (Panini), il climax della gestione venomiana di Donny Cates e Ryan Stegman;

(Panini), il climax della gestione venomiana di Donny Cates e Ryan Stegman; Il Negozio di Peter (Panini) deliziosa storia in puro stile disneyano di Andrea Greppi, Maria Claudia Di Genova e Bruno Enna, in una New York anni ’30, divertente e ben disegnata

See you, space cowboys! :)

