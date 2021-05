Bufale sul Covid-19: pagine satiriche più attendibili dei politici, il report di Iconsulting

Il report di Iconsulting sulla disinformazione via Twitter ai tempi del Covid-19: bene media e istituzioni, politici meno attendibili delle pagine satiriche.

L’allerta sulle notizie false legate al Covid-19 è ancora alle stelle. Iconsulting ha studiato il mondo di Twitter, cercando di capire chi sono i principali responsabili dietro alle campagne di disinformazione.

Ne viene fuori un quadro a tratti paradossali che, ad esempio, vede le pagine satiriche con grado di attendibilità nettamente superiore a quello degli account ascrivibili al mondo della politica.

La ricerca di Iconsulting, in pillole:

Il podio delle fake news, come lo chiamano i ricercatori, vede in testa i politici (44%) seguiti da attivisti (43%), imprenditori (40%) e account ascrivibili al mondo dell’istruzione (60%).

Le pagine specializzate in Sanità hanno un tasso di attendibilità molto alto – il 90% – ma comunque inferiore a quello degli account degli organi di Governo e istituzionali (99%)

Come menzionavamo in apertura, gli account satirici hanno un tasso di attendibilità dell’80%, nettamente superiore a quello dei politici

Bene i media, con un’attendibilità del 90%

Male la categoria degli imprenditori. Curiosamente il tasso di attendibilità della categoria è calato con il passare dei mesi.

Iconsulting ha analizzato migliaia di tweet condivisi tra il 27 dicembre del 2020 il 19 aprile del 2021, monitorando in particolare i post con hashtag in target, come #vaccini, #novax, #astrazeneca, #PfizerBioNTech, #Moderna, #sputnik.

L’azienda ha dato in pasto queste informazioni ad un algoritmo, in grado di assegnare a ciascun post ed account un punteggio. Più alto il punteggio, maggiore l’attendibilità delle informazioni condivise.